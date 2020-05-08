Собянин рассказал о подарках ветеранам ко Дню Победы

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте как в городе на этот раз будет организовано празднование Дня Победы. Так, в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса, цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей за ветеранов возложат волонтёры.

По решению президента России в небе над Москвой состоится воздушный парад, а «Бессмертный полк» пройдет в виртуальном формате. Чтобы присоединиться к онлайн шествию, надо пройти регистрацию на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок. Также министерство обороны РФ организует праздничный салют. Однако посмотреть его можно будет только по телевидению или из окон квартир. Смотровые площадки будут закрыты.

В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро. Сергей Собянин заверил, что строгий режим самоизоляции не помешает поздравить ветеранов. Эту миссию взяли на себя волонтеры.

