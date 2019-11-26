Московский эндокринный завод заявил об официальном ввозе незарегистрированного «Диазепама»

Отмечается, что в настоящий момент в страну прибыло 3100 упаковок "Диазепама" в форме ректального раствора. Ранее правительство РФ подписало распоряжение на поставку 11 270 упаковок препаратов "Клобазам" (он же "Фризиум") и "Диазепам", из которых уже ввезена большая часть: 10 720. Также, по данным агентства, на конец следующего года завод запланировал начало собственного производства "Диазепама" в нужных потребителю формах.

По данным СМИ, на закупку и транспортировку препарата Московскому эндокринному заводу было выделено более 26 млн рублей. До пятницы 29 ноября препарат будет передан в разные субъекты РФ, в том числе Санкт-Петербург, Воронежскую, Томскую области и другие регионы. Договоры на поставку препарата были подписаны в 45 регионах.

