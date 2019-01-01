Московский Дворец бракосочетаний №3 перешёл на ежедневный режим работы

Московский Дворец бракосочетаний №3 переходит на ежедневный режим работы. Как сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, пары смогут заключить брак в символичные даты — День семьи, любви и верности, а также 9 сентября, 11 ноября, 14 февраля.

Раньше московские загсы работали пять дней в неделю — со вторника по субботу. Воскресенье и понедельник были выходными. Теперь зарегистрировать брак в Дворце бракосочетания №3 можно будет в любой день.

В мае в столице открылось 20 новых площадок для регистрации брака. Теперь есть возможность провести свадебную церемонию на Останкинской башне, на стадионе «Спартак», «Лужниках» и других знаковых местах. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг.

