Московский дептранс сообщил, когда в Москве рассеется туман
25 января 202101:59
Москву окутал туман, говорится в Telegram-канале городского департамента транспорта.
До утра видимость ожидается в пределах 300-800 метров. Согласно прогнозу, туман рассеется около 11 часов утра понедельника.
Водителей просят быть внимательными за рулем.
Между тем, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в Москвы выросли до 37 сантиметров, однако после оттепелей они растают до 25 см на следующей неделе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru