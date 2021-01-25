Московский дептранс сообщил, когда в Москве рассеется туман

Москву окутал туман, говорится в Telegram-канале городского департамента транспорта.

До утра видимость ожидается в пределах 300-800 метров. Согласно прогнозу, туман рассеется около 11 часов утра понедельника.

Водителей просят быть внимательными за рулем.

Между тем, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в Москвы выросли до 37 сантиметров, однако после оттепелей они растают до 25 см на следующей неделе.

