Московских водителей призвали к осторожности из-за ухудшения погоды
В Москве в четверг, 9 января, из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее на дорогах. В столице сегодня идет сильный снег, ожидается гололедица и порывистый ветер.
Пресс-служба управления ГИБДД по Москве призвала на своей странице в Twitter автолюбителей быть внимательнее и передвигаться более безопасно и осторожно.
В Гидрометцентре сообщили, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает «Свободная пресса».
Ранее исполняющий обязaнности глaвы Гидрометцентрa Ромaн Вильфaнд предупредил о погодной aномaлии нa всей территории России. По его словам, дaже в Сибири темперaтурa выше средней нa 20 грaдусов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пушков рассказал, почему президент Эстонии не взяла вино из Крыма
- Зеленский объявил траур из-за крушения Боинга
- Новости за ночь: Соловьев объяснил отказ Трампа от силового удара по Ирану
- Московских водителей призвали к осторожности из-за ухудшения погоды
- Новости за ночь: Роструд сообщил о восьми коротких неделях в 2020 году