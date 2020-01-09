Московских водителей призвали к осторожности из-за ухудшения погоды

В Москве в четверг, 9 января, из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее на дорогах. В столице сегодня идет сильный снег, ожидается гололедица и порывистый ветер.

Пресс-служба управления ГИБДД по Москве призвала на своей странице в Twitter автолюбителей быть внимательнее и передвигаться более безопасно и осторожно.

В Гидрометцентре сообщили, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает «Свободная пресса».

Ранее исполняющий обязaнности глaвы Гидрометцентрa Ромaн Вильфaнд предупредил о погодной aномaлии нa всей территории России. По его словам, дaже в Сибири темперaтурa выше средней нa 20 грaдусов.

