Московские власти объяснили вспышку COVID-19 распространением нового штамма

Главной причиной резкого скачка заболеваемости коронавирусом в столице является распространение нового штамма. Об этом заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, вспышка заболеваемости обусловлена рядом факторов, но основным выступает распространение индийского штамма.

Также Ракова отметила, что более 10% москвичей переболели коронавирусом. На данный момент ситуация с заболеванием складывается сложная, но город справляется с вызовами пандемии.

Ранее инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказали Ura ru, почему коронавирус так активно мутирует. Специалисты отметили, высокая мутация коронавируса связана с тем, что он долго находится в организме человека. Только инкубационный период занимает 14 дней. Также на число мутаций влияет и то, что вирус широко распространился между странами.

