Московские власти объяснили вспышку COVID-19 распространением нового штамма
Главной причиной резкого скачка заболеваемости коронавирусом в столице является распространение нового штамма. Об этом заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова.
По ее словам, вспышка заболеваемости обусловлена рядом факторов, но основным выступает распространение индийского штамма.
Также Ракова отметила, что более 10% москвичей переболели коронавирусом. На данный момент ситуация с заболеванием складывается сложная, но город справляется с вызовами пандемии.
Ранее инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказали Ura ru, почему коронавирус так активно мутирует. Специалисты отметили, высокая мутация коронавируса связана с тем, что он долго находится в организме человека. Только инкубационный период занимает 14 дней. Также на число мутаций влияет и то, что вирус широко распространился между странами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- СМИ: Лидер группы «Воскресение» госпитализирован с коронавирусом
- Московские власти объяснили вспышку COVID-19 распространением нового штамма
- Власти заявили, что более 10% жителей Москвы переболели коронавирусом
- СМИ: Назначение на пост ректора ВШЭ может произойти сегодня
- Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
- Блок Кочаряна оспорит итоги выборов в парламент в Конституционном суде
- Захарова отметила противоречия в словах Зеленского о русских и украинцах
- В США стартовали огневые испытания боевых роботизированных комплексов
- Больше половины россиян выступили против введения нового локдауна
- Более 60 тысяч жителей Тамбова остались без воды из-за аварии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru