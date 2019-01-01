Московские школьники завоевали 55% «золота» Всероссийской олимпиады

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Градоначальник провёл в концертном зале «Зарядье» встречу с призерами главного интеллектуального соревнования учащихся.

Собянин сообщил, что все участники завершающего этапа Всероссийской олимпиады от команды Москвы получат по 100 тысяч рублей. Занявшие вторые и третьи места - по 300 тысяч рублей, а победители – по 500 тысяч. Как отметил мэр, те, кто занял несколько призовых мест, могут стать миллионерами, отмечает АГН «Москва».

Победители и призеры школьной олимпиады имеют право без экзаменов поступить на любой профильный факультет государственного вуза страны на бюджетные места. Всего московские учащиеся получили 943 диплома победителей и призеров.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 апреля. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года. В заключительном этапе приняли участие 1 717 московских школьников.

Среди главных факторов успеха столичного образования – повышение финансирования московских школ, создание больших многопрофильных образовательных комплексов, развитие профильного и предпрофессионального образования, внедрение современных информационных технологий и запуск проекта «Московская электронная школа».

