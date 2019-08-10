Московские школьники привезли с олимпиады в Венгрии две медали

Школьники из Москвы завоевали золотую и серебряную медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Венгрии, сообщает 10 августа официальный сайт мэра столицы.



«Столичные школьники привезли золотую и серебряную медали с XIII Международной олимпиады по астрономии и астрофизике. Золото завоевал выпускник лицея «Вторая школа» Дмитрий Царев, серебро досталось выпускнице образовательного комплекса «Воробьевы горы» Александре Волковой. Всего на счету национальной сборной пять наград. Она заняла первое командное место. Гостевую сборную, для которой участие в соревнованиях является тренировкой, представил ученик лицея «Вторая школа» Руслан Сапаев - он завоевал серебряную медаль», - говорится в сообщении.



Олимпиада проходила в венгерском городе Кестхей с 2 по 10 августа. В ней приняли участие школьники из 47 стран мира.



