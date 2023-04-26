Московские школьники повторно написали пробные ЕГЭ
Пробные ЕГЭ для учеников 11-х классов прошли в Москве в апреле, будущие выпускники повторно написали контрольные работы в формате итогового экзамена по всем основным предметам. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что осенью одиннадцатиклассники написали «тренировочные экзамены», чтобы проверить уровень знаний и выявить требующие проработки темы. Школам такие работы помогли распределить учеников в группы, в которых они посещают практикумы по подготовке к экзаменам.
«Сейчас школьники повторно написали пробные ЕГЭ, чтобы закрепить пройденный материал и знание самой процедуры экзамена. Такие самопроверки позволят им избежать лишнего стресса во время реальных экзаменов, причем не только выпускникам, но и их родителям. <...> У ребят еще есть время, чтобы учесть свои ошибки и проработать сложные темы», — подчеркнула Ракова.
Помочь учащимся с проработкой могут обучающие материалы для самоподготовки в «Библиотеке "МЭШ"»: будущим выпускникам доступно более 300 видеоразборов заданий по каждому предмету, записанных лучшими педагогами Москвы. Также на портале размещены видеоуроки, интерактивные пособия, рекомендации учителей-профильников и экспертов, а также советы психологов.
В феврале ученики 11 классов начали готовиться к ЕГЭ в школах по-новому, посещая практикумы по предметам. На занятиях разбирают экзаменационные задания и отрабатывают сложные темы. При этом количество уроков для школьников осталось прежним: к февралю завершилось освоение программы по ряду предметов, изучаемых на базовом уровне, а практикумы заменили их в расписании.
Узнать подробнее о новом формате подготовки к ЕГЭ в школах столицы можно узнать на сайте «Школа. Москва».
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