Московские медики оценили борьбу с COVID-19 в Северной Осетии
В Северной Осетии - Алании наблюдается спад эпидемии коронавируса, новых пациентов становится меньше, сообщили отправившиеся в республику для оказания помощи местным специалистам московские врачи.
Москва направила в регион мультидисциплинарную бригаду, в состав которой вошли пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, хирурги и медсёстры-анестезисты. Как сообщил старший врач медицинской бригады, заместитель главврача столичной ГКБ №67 Константин Покровский, они уже осмотрели 160 среднетяжёлых и тяжёлых пациентов в Республиканской клинической больнице, и в ряде случаев скорректировали тактику лечения.
Московские врачи вместе с коллегами в Северной Осетии продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей Клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, который перепрофилируют для приёма больных COVID-19 на случай второй волны заболеваемости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru