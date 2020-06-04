Московские медики оценили борьбу с COVID-19 в Северной Осетии

В Северной Осетии - Алании наблюдается спад эпидемии коронавируса, новых пациентов становится меньше, сообщили отправившиеся в республику для оказания помощи местным специалистам московские врачи.

Москва направила в регион мультидисциплинарную бригаду, в состав которой вошли пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, хирурги и медсёстры-анестезисты. Как сообщил старший врач медицинской бригады, заместитель главврача столичной ГКБ №67 Константин Покровский, они уже осмотрели 160 среднетяжёлых и тяжёлых пациентов в Республиканской клинической больнице, и в ряде случаев скорректировали тактику лечения.

Московские врачи вместе с коллегами в Северной Осетии продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей Клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, который перепрофилируют для приёма больных COVID-19 на случай второй волны заболеваемости.

