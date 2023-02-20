Московские компании отправятся на выставки в Узбекистан и Китай
Продукция столичных компаний будет представлена на международной экспозиции «Иннопром. Центральная Азия» и 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, Центр «Моспром» учитывал экспортных приоритеты московских столичных производителей, когда организовывал их представительство на международных выставочных площадках.
«В прошлом году в азиатские регионы активно поставлялись наши товары как промышленного, так и агропромышленного сектора. В Узбекистан выросли поставки лекарств, механического оборудования, а также напитков и мучной продукции», -– рассказал Владислав Овчинский.
На международную выставку «Иннопром. Центральная Азия» москвичи отправятся, прежде всего, чтобы установить бизнес-контакты с крупнейшими зарубежными промышленными компаниями. На экспозиции «Иннопром. Центральная Азия» Москва представит промышленные предприятия металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также разработчиков решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.
Выставка состоится с 24 по 26 апреля в Ташкенте. Подать заявку на участие в ней можно в электронном виде – через сайт Центра «Моспром» до 10 марта включительно.
Также осенью - с 8 по 10 ноября – планируется проведение 26-ой Шанхайской продовольственной выставки. Столичные власти анонсируют регистрацию на мероприятие в июне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 233 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+9 316 / сут.
- СМИ: Бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском
- Бастрыкин: Пленные украинские военные не раскаиваются
- В Германии заявили, что ближайшие недели станут решающими для Украины
- ФРГ потеряла 100 млрд евро из-за российской спецоперации
- СМИ: военным на Украине урежут зарплаты и боевые выплаты
- КНДР в ответ на действия США будет активнее запускать ракеты
- СМИ: Запад не смог убедить Африку и Латинскую Америку ужесточить подход к РФ
- Пушков прокомментировал слова Бербок про поворот России на 360 градусов
- Зеленский: ВСУ будут биться за Артемовск, «пока это будет разумно»
- Африканский вирус может превзойти коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru