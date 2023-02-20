Московские компании отправятся на выставки в Узбекистан и Китай

Продукция столичных компаний будет представлена на международной экспозиции «Иннопром. Центральная Азия» и 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, Центр «Моспром» учитывал экспортных приоритеты московских столичных производителей, когда организовывал их представительство на международных выставочных площадках.

«В прошлом году в азиатские регионы активно поставлялись наши товары как промышленного, так и агропромышленного сектора. В Узбекистан выросли поставки лекарств, механического оборудования, а также напитков и мучной продукции», -– рассказал Владислав Овчинский.

На международную выставку «Иннопром. Центральная Азия» москвичи отправятся, прежде всего, чтобы установить бизнес-контакты с крупнейшими зарубежными промышленными компаниями. На экспозиции «Иннопром. Центральная Азия» Москва представит промышленные предприятия металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также разработчиков решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.

Выставка состоится с 24 по 26 апреля в Ташкенте. Подать заявку на участие в ней можно в электронном виде – через сайт Центра «Моспром» до 10 марта включительно.

Также осенью - с 8 по 10 ноября – планируется проведение 26-ой Шанхайской продовольственной выставки. Столичные власти анонсируют регистрацию на мероприятие в июне.

