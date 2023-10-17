Московские фандоматы собрали 40 млн бутылок и банок для переработки

Более 40 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок отправлено на переработку в Москве за четыре года с помощью фандоматов. Устройство для сбора вторсырья производит и обслуживает столичная компания Ecoplatform. Такие данные привёл министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Владислав Овчинский.

Сырьё, которое получается после переработки, можно использовать для производства строительных материалов, пошива одежды, выпуска мебели и многих других целей. Работу фандомата обеспечивают самые современные технологии.

«В 2019 году столичная компания Ecoplatform приступила к производству фандоматов для сбора пластиковой и алюминиевой тары. В работу технологичного аппарата внедрен искусственный интеллект, компьютерное зрение, датчики веса и движения. Сегодня около 400 фандоматов установлены по всей России, 77 из них – в Москве. За четыре года с их помощью собрали свыше 40 миллионов банок и бутылок. Это примерно тысяча тонн пластика и около 170 тонн алюминия, которые после переработки обретают вторую жизнь», – отметил Овчинский.

Фандоматы можно устанавливать в жилых комплексах, магазинах и общественных пространствах, что обеспечивает более доступную сдачу вторичного сырья. В качестве партнёров выступают крупные застройщики, транспортные компании, банки, торговые сети. Для пользователей действует поощряющая программа. При сдаче бутылок и банок им начисляются бонусы, которые можно обменивать на специальные предложения от партнеров.

Компания также организовала утилизацию ненужной одежды. В рамках экологичного проекта «Не просто вещь!» в столице и Московской области установлено более 300 специальных боксов приема текстиля. По словам главы компании Ивана Гусакова, она стремиться сделать сдачу вторсырья повседневной привычкой с помощью партнеров:

«Совместно мы намерены и дальше развивать сеть фандоматов и экобоксов, а также обеспечивать комфортные условия для экологичного поведения горожан. Уже сегодня получены ощутимые результаты – 50% пользователей, сдавших текстиль, делают это повторно».

Москва создаёт для бизнеса комфортные условия. Для предприятий действуют более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые кредиты. Также запущен ряд антикризисных инструментов.

