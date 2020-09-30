Московские диаспоры Армении и Азербайджана призвали к согласию

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы опубликовал совместное обращение национальных общественных организаций и национально-культурных автономий азербайджанцев и армян к московским азербайджанцам и армянам о недопустимости переноса напряженной ситуации в Нагорном Карабахе на территорию Российской Федерации.

В правительстве Москвы 28 и 29 сентября 2020 года состоялись встречи руководителей и представителей общероссийских и московских региональных национальных общественных объединений и национально-культурных автономий азербайджанцев, руководителей и представителей общероссийских и московских региональных национальных общественных объединений и национально-культурных автономий армян.

В ходе встреч обсуждены вопросы обеспечения межнационального согласия и профилактики рисков межэтнической конфликтности в городе Москве на фоне резкого обострения нагорно-карабахского конфликта.

«Руководители и представители азербайджанских и армянских национальных общественных объединений и национально-культурных автономий в целях обеспечения межнационального согласия в городе Москве, профилактики рисков межэтнической конфликтности в связи с эскалацией нагорно-карабахского конфликта обращаются к московским азербайджанцам, армянам, гостям российской столицы и призывают не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в Москве», - говорится в обращении.

В обращении указывается на недопустимость переноса напряженной ситуации на территорию Российской Федерации и, тем самым, создание очагов конфликтов между общинами двух народов.

«Призываем всегда и везде строго соблюдать и придерживаться законов Российской Федерации. Проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств», - отмечено в документе.

Представители диаспор попросили московских армян и азербайджанцев не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиа-платформах к противоправным действиям.

«Ответом на любые противоправные действия и провокационные проявления должны быть меры, предпринимаемые в правовом поле, и обращение в правоохранительные органы», - сказано в обращении.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе.

Оба государства объявили мобилизацию и уже провели несколько боевых столкновений. В Минобороны Азербайджана рассказали об уничтожении полка армянской армии в Карабахе. В свою очередь, Армения объявила об обстреле азербайджанской воинской части в городе Варденис.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) выступил за незамедлительное прекращение огня в Нагорном Карабахе. В организации призвали Армению и Азербайджан прекратить проведение боевых действий.





Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе.