Московская энергосистема нуждается в модернизации

Энергосистемы современных городов нуждаются в адаптации по ряду причин. Москва в этом смысле не является исключением.

Специалисты отмечают, что практически во всех округах «старой» Москвы наблюдается перегруженность сетей электроснабжения, что может привести к каскадному выходу из строя участков сети электроснабжения города.

Также на ситуацию влияет повышение требований потребителей к качеству энергоресурсов. Серьезный вклад в необходимость адаптации вносит и изменение климата: изменение режима влажности воздуха в городе, рост среднегодовых значений температуры воздуха, волны тепла и волны холода.

Эксперты заявляют, что важно, прежде всего, модернизировать здания типовой застройки, это здания бюджетной сферы. В них располагаются, например, школы, поликлиники, детские сады, библиотеки.

Следующий тип зданий массовой застройки — многоквартирные дома, третий тип зданий массовой застройки — здания офисного типа. Здания торгово-развлекательных центров тоже можно отнести к массовой застройке. Четвертым типом зданий являются здания гостиничного типа.

Механизмы адаптации могут иметь целый ряд направлений: изменения в законодательстве, изменение налоговой и фискальной политики, а также введение новых требований в нормативно-техническую документацию.

Однако самым первоочередным является наведение порядка в сетях, приведение к работоспособному состоянию приборов учета и оборудования потребителей.

К таким мероприятиям можно отнести следующие: утепление ограждающих конструкций, теплоизоляция труб отопления, рекуперация вентиляционных выбросов и многое другое.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/mehanizmy-povysheniya-effektivnosti-i-adaptacii-nedvizhimosti-i-kommunalnogo-kompleksa-goroda









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