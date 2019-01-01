Москолькова посетила раненного в Косове дипломата

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вместе с сербским коллегой Зораном Пашаличем проведала раненного при обострении конфликта в Косове российского дипломата Михаила Краснощекова, сообщается на сайте омбудсмена.

«Такого цинизма невозможно было ожидать. В России заведено уголовное дело, идет расследование. Мы обратимся в Совет Европы и ООН, чтобы этот случай получил жесткую оценку» - сказала Москалькова, пожелав Краснощёкову скорейшего выздоровления.

Сам дипломат отметил, что ситуация с ранением полностью отражает происходящее в Косове.

«Косово хочет дискредитировать сотрудника миссии, миссию ООН, всю организацию», - заявил он.

Позже Москалькова добавила, что травмы Краснощёкова являются тяжкими, а хрусталик левого глаза может вообще не восстановиться.

