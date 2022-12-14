Москалькова: Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать

Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, несмотря на ее завершение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, предпринимается все необходимое для того, чтобы не нарушался закон, чтобы не нарушались вопросы и этики исполнения этого закона.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности второй волны призыва в рамках частичной мобилизации, призвал ориентироваться на информацию от Минобороны и президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияТатьяна Москалькова
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