«Мосинжпроект» открывает строительную площадку в детском парке

Детская игровая зона «Строительная площадка» откроется на территории семейно-досугового центра «Кидзания» в столичном ТЦ «Авиапарк». Площадка начнет работать 1 июня, во Всемирный день защиты детей, сообщила пресс-служба компании «Мосинжпроект».

«Популяризация строительных профессий помогает формировать кадровый резерв, который в будущем станет основой стройотрасли страны. Особенно важно заинтересовать детей в самом раннем возрасте, когда они только начинают задумываться о том, кем хотят стать», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, «Строительная площадка» будет в увлекательной форме знакомить детей с важными аспектами работы строителей.

Площадка представляет собой специально оборудованное трехуровневое пространство площадью около 90 кв. м. Дети узнают о правилах безопасности на стройплощадке, познакомятся с работами на высоте и со строительными технологиями. Предложенные задания научат их работать в команде, помогут развить эрудицию, творческое мышление, координацию и мелкую моторику. Для их выполнения детей облачат в жилеты и каски.

«Мосинжпроект» – одна из крупнейших инжиниринговых компаний России, оператор ключевых градостроительных программ столицы.

