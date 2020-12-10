Мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян
Мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян, пишут РИА Новости.
Пользователей приложений-кошельков для карт они убеждают добавить себе в телефон якобы новую защищенную карту и перевести на нее деньги. После этого деньги обналичивают.
Вторая схема – убедить клиента, что банк выдал ему потребительский кредит. Для отмены операции нужно перевести деньги и написать заявку на новый кредит.
В целом 87% всех мошеннических схем в 2020 году связано с добровольными переводами денег мошенникам.
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