Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с заменой счетчиков
Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с заменой счетчиков, злоумышленники начали присылать извещения, призывающие срочно провести поверку или замену счетчиков.
Юрист Евгения Юнисова объяснила, что любое такое письмо можно проверить – для этого нужно обратиться в управляющую организацию, передает «ФедералПресс».
По ее словам, управляющая компания обязана организовать установку, замену или поверку приборов учета при необходимости, делать это через «левые» организации не нужно.
Ранее Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий россиянам посуточно сдавать квартиры без счетчиков. Инициатива закрепит статус посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей, а также правил содержания общего имущества. Она была внесена в Госдуму в сентябре 2023 года.
По словам первого заместителя главы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, при принятии законопроекта за шум и порчу имущества будут нести ответственность не только посуточные жильцы, но и собственник, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru