Мосгорсуд узаконил арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма

Московский городской суд признал законным арест координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом информирует пресс-служба апелляционной инстанции.

В ходе рассмотрения заявления адвокатов было скорректировано постановление об избрании меры пресечения Удальцову – уточнения внесены в вводную часть. В остальной части Мосгорсуд оставил постановление без изменения.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил политика в следственный изолятор до 15 февраля. Сегодня суд рассмотрит вопрос о продлении срока ареста. Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в Телеграм-канале Удальцова в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам координатор «левого фронта» не признал своей вины.

В 2014 году Мосгорсуд приговорил Сергея Удальцова к 4,5 годам колонии по обвинению в организации беспорядков.

