Мосгорсуд утвердил продление ареста экс-замминистра обороны Иванова

Московский городской суд утвердил решение районной инстанции о продлении срока ареста бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения.

Об этом информирует объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Такой же вердикт вынесен по апелляции второго обвиняемого по делу — предпринимателя Сергея Бородина.

Басманный суд Москвы в конце апреля отправил Иванова в следственный изолятор по обвинению в получении взятки в особо крупном размере в формате оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Иванову было предъявлено новое обвинение — в растрате в особо крупном размере. Суть претензий касается хищения средств у банка «Интеркоммерц» и растраты при приобретении двух паромов для Керченской переправы.

