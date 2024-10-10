Мосгорсуд утвердил продление ареста экс-замминистра обороны Иванова
Московский городской суд утвердил решение районной инстанции о продлении срока ареста бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения.
Об этом информирует объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Такой же вердикт вынесен по апелляции второго обвиняемого по делу — предпринимателя Сергея Бородина.
Басманный суд Москвы в конце апреля отправил Иванова в следственный изолятор по обвинению в получении взятки в особо крупном размере в формате оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Иванову было предъявлено новое обвинение — в растрате в особо крупном размере. Суть претензий касается хищения средств у банка «Интеркоммерц» и растраты при приобретении двух паромов для Керченской переправы.
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