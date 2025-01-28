Мосгорсуд продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову до конца зимы
Московский городской суд продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве до конца зимы, сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.
Согласно данным, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения до 27 февраля. Следствие просило продлить меру пресечения, указывая, что следственные действия по делу завершены, теперь материалы нужно передать прокурору, что занимает 10 суток, и не позднее 14 суток дело должно поступить в суд.
Основатель «Лайк Центра» и бизнес-тренер Шабутдинов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявили 113 эпизодов мошенничества. Предварительное расследование завершено, защита закончила ознакомление с материалами дела, передает «Радиоточка НСН».
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