Мосгорсуд признал законными обыску у Сафронова и его матери

Московский городской суд признал законным проведение обысков в домах у обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и его матери. Таким образом, две жалобы защиты оставлены без удовлетворения.

Адвокаты настаивали на необоснованности обысков в связи с тем, что следстывие не конкретизировало обвинения в отношении их подзащитного. Как подчеркнул руководитель правозащитного объединения юристов «Команда 29» Иван Павлов, и на этот раз следствие не привело аргументов обоснованности обвинений, передает ТАСС.

Между тем, стало известно, что Сафронова перевели в другую камеру в следственном изоляторе «Лефортово» от соседа-исламиста, которого обвиняют в терроризме и помещали ранее в карцер за драку.

По версии Федеральной службы безопасности советник главы Роскосмоса, работавший ранее журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях», сотрудничал с чешской спецслужбой. Он якобы передавал информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и военной деятельности на Ближнем Востоке. Сам Сафронов своей вины не признаёт.

