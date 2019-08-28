Мосгорсуд признал законным отказ мэрии Москвы в согласовании акции 31 августа

Московский городской суд в среду отменил решение Тверского суда, который признал незаконным отказ мэрии Москвы согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.

Данное решение принято по апеляции московских властей, передает агентство Интерфакс.

Ранее члены Либертарианской партии подали в мэрию Москвы заявку на шествие от Пушкинской площади до Проспекта Академика Сахарова 31 августа. На акции планировалось призвать к допуску независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также осудить политические репрессии.

Городские власти отказались согласовывать шествие, не предложив при этом альтернативного маршрута. После этого заявители подали жалобу на решение мэрии в Тверской суд. Эта инстанция поддержала опозиционеров и обязала власти предоставить альтернативную площадку для проведения акции.

