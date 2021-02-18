Мосгорсуд признал законным домашний арест Алехиной из Pussy Riot

Мосгорсуд признал законным домашний арест участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о домашнем аресте муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн, которая обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на незаконной акции.

По данным правоохранителей, в незаконном митинге 23 января приняли участие 19 человек с COVID-19, которые нарушили предписанный им карантин и обязательную самоизоляцию, тем самым «создав угрозу массового заболевания».

Ранее суд по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» приговорил к домашнему аресту брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега, соратницу оппозиционера Любовь Соболь. Кроме того, такое же наказание получили Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Акции протеста прошли в России после ареста Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

