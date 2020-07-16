Мосгорсуд подтвердил арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова по делу о госизмене

Московский городской суд признал законным арест советника руководителя «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, которому предъявлено обвинение в государственной измене. Таким образом жалоба адвокатов на изменение меры пресечения была отклонена, передает ТАСС.

Заседание суда по этому вопросу прошло в закрытом для средств массовой информации режиме. Сафронова в зале охраняли трое сотрудников спецназа Федеральной службы безопасности. В течение четырёх часов суд изучил секретные материалы оперативного наблюдения за обвиняемым. Такие сведения в первый раз были представлены Следственным комитетом.

Мосгорсуд приял решение исключить из постановления об аресте Сафронова ссылку на долговременное сотрудничество советника гендиректора «Роскосмоса» с разведкой Чехии. По словам адвоката Евгения Смирнова, речь идёт о чисто технической корректировке, которая не означает каких-либо перемен в деле по существу. Защита подчёркивает, что предъявленные в суде секретные материалы не прояснили сути обвинения, поскольку вовсе не свидетельствуют о шпионской деятельности Сафронова.

При этом документы изучены судом поверхностно, их даже не предоставили адвокатам для изучения. В связи с этим сторона защита считает приобщение материалов в таком виде незаконным. Адвокаты продолжают настаивать, что их подопечный стал жертвой клеветы и обвинён в деянии, которого не совершал.

