Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в попытке мошенничества Батурина

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в попытке мошенничества бизнесмена Виктора Батурина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как пояснили в Мосгорсуде, постановление Басманного районного суда об аресте предпринимателя «оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения».

Ранее суд отправил Батурина под стражу до 1 сентября, напоминает RT.

Предпринимателя задержали 1 июля, отмечают Известия. По словам адвоката бизнесмена Татьяны Тоновой, правоохранителей заинтересовали события 2011 года, когда Батурин судился со своей сестрой, предпринимателем Еленой Батуриной, из-за акций группы компаний «Интеко». Бизнесмен заподозрил родственницу в хищении 25% акций компании, за которые Батурина должна была выплатить рыночную компенсацию. Теперь предпринимателя обвиняют в хищении этих акций обманным путем. Свою вину Батурин не признает.

