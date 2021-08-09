Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в попытке мошенничества Батурина
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в попытке мошенничества бизнесмена Виктора Батурина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как пояснили в Мосгорсуде, постановление Басманного районного суда об аресте предпринимателя «оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения».
Ранее суд отправил Батурина под стражу до 1 сентября, напоминает RT.
Предпринимателя задержали 1 июля, отмечают Известия. По словам адвоката бизнесмена Татьяны Тоновой, правоохранителей заинтересовали события 2011 года, когда Батурин судился со своей сестрой, предпринимателем Еленой Батуриной, из-за акций группы компаний «Интеко». Бизнесмен заподозрил родственницу в хищении 25% акций компании, за которые Батурина должна была выплатить рыночную компенсацию. Теперь предпринимателя обвиняют в хищении этих акций обманным путем. Свою вину Батурин не признает.
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