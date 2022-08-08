Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы МЧС РФ Гуровича

Московский городской суд оставил в силе вердикт об аресте бывшего заместителя руководителя МЧС Андрея Гуровича, проходящего обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он был взят под стражу по решению Басманного районного суда столицы от 13 июля текущего года.

Адвокаты экс-чиновника просили высшую судебную инстанцию отменить такую меру пресечения. Согласно материалам Следственного комитета, в 2020 году по распоряжению Гуровича из государственного бюджета было выделено почти 970 миллионов рублей на строительство полевого госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области.

Госпиталь в результате построили без учета условий местного климата, объект по назначению не использовался и затем был разобран. Гурович, отвечая за контроль над расходованием бюджетных средств, не предпринял необходимых шагов для их эффективного использования. Ущерб бюджету Мурманской области оценён в 323 миллиона рублей.

На прошлой неделе стало известно о задержании и аресте по обвинению в превышении должностных полномочий бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова. Он занимал эту должность при предыдущем руководителе МЧС Евгении Зиничеве. Весной этого года данное структурное подразделение было ликвидирована, а Сойников уволен. Он и Гурович находились на водопаде в Путоранском заповеднике 8 сентября 2021 года в момент гибели там Зиничева и режиссера Александра Мельника.

