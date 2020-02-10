Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд в понедельник вынес оправдательный приговор бывшему владельцу кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, которого обвиняли в убийстве охранника.
Решение принято за отсутствием состава преступления и непричастностью, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее Аверьянова оправдал суд присяжных.
Следствие полагало, что Аверьянов 27 декабря 2017 года, не желая пускать на территорию фабрики взыскателя и судебных приставов, выстрелил из карабина в одного из охранников. Раненый скончался, а Аверьянова задержали только на следующий день. Он не признал вину и заявил о попытке рейдерского захвата, отметив, что не собирался убивать охранника – это произошло случайно во время борьбы за ружьё.
Присяжный сочли недоказанным, что Аверьянов стрелял, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов.
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