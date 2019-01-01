Мосгорсуд объяснил отмену домашнего ареста Серебренникову

Мосгорсуд раскрыл мотивы освобождения Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся материалы, суд счел, что художественный руководитель «Гоголь-центра», а также два других обвиняемых по делу «Седьмой студии» - директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин – не препятствовали расследованию и не нарушали условий домашнего ареста. В связи с этим всем троим обвиняемым мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Как напоминает Ura.ru, о том, что режиссеру Кириллу Серебренникову изменили меру пресечения, стало известно 8 апреля. Вместо домашнего ареста Мосгорсуд назначил ему подписку о невыезде.

Между тем, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил НСН, что решение об освобождении Серебренникова было принято под давлением, из-за широкого общественного резонанса, который приобрело за полтора года следствия.

Как напоминает RT, ранее Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».



