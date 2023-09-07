Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ
Ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы и выборах депутатов органов местного самоуправления разделили на пять частей. Процедура прошла в Мосгоризбиркоме.
«У нас будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру», - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Части ключа переданы на хранение председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами Владимиру Ковалеву, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, члену ЦИК Игорю Борисову и члену Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Среди претендентов на пост мэра столицы - пять человек.
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