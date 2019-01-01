Мосгоризбирком: Брак в подписях на совести самих кандидатов и сборщиков
Московская городская избирательная комиссия ответила на публичные заявления о несогласии с итогами проверки подписей избирателей окружными комиссиями. там подчеркнули, что во всех случаях причина признания подписи недействительной – ошибка сборщика или самого кандидата.
Среди таких просчётов в Мосгоризбиркоме назвали неправильное внесение данных, несвоевременную оплату изготовления подписных листов или нарушение их формы, исправления и отсутствие необходимых данных. В комиссии призвали всех «не надо перекладывать с больной головы на здоровую». «Dura lex sed lex – закон суров, но он закон», – цитирует АГН «Москва» заявление Мосгоризбиркома.
В МГИК также отметили, что рассмотрят все обращения участников выборов в 10-дневный срок в оговоренном порядке. Ранее Мосгоризбирком опроверг слухи об отбраковке подписей из-за номера паспорта. Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября в единый день голосования.
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