Мосгордума увеличила возраст молодых семей для выплаты при рождении ребёнка
Депутаты Московской городской думы закон, согласно которому в столице возраст родителей категории «молодая семья» увеличивается с 30 до 35 лет включительно, сообщает пресс-служба московского правительства.
Принятый документ позволит получить единовременное пособие в связи с рождением ребёнка семьям, в которых оба супруга или единственный родитель, проживающие в Москве, не младше 30 лет и не старше 36 лет. Размер выплаты - пять прожиточных минимумов на первого ребенка.
Предполагается, что в 2021 году из бюджета Москвы на даннуе выплаты будет направлено около 1 миллиард 895 миллионов рублей из резервного фонда.
Новая мера социальной поддержки будет действовать с 1 января 2021 года.
Председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов напомнил, что федеральный закон, определяющий в России возраст молодёжи и молодых семей до 35 лет включительно, был принят 30 декабря 2020 года.
«Это соответствует общемировому тренду, например, российские социологи отмечают постепенное повышение возраста рождения первого ребёнка с группы двадцатилетних до тридцатилетних», - отметил парламентарий.
Также в Москве действует закон «О молодёжи», согласно которому выплата дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребёнка полоена молодым семьям, в которых оба супруга или единственный родитель моложе 30 лет и проживают в столице.
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