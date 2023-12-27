Мосгордума утвердила новую схему избирательных округов

Московская городская дума проголосовала за проект закона, определяющего новую схему одномандатных избирательных округов на территории столицы. Схема утверждена на 10 лет, уточнил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он пояснил, что изменения обусловлены значительным ростом населения ряда районов. Это требует применения комплексного подхода в решении данного вопроса в целом по всему магаполису, и «перекраивать» границы других округов.

Нынешняя схема округов по выборам депутатов Мосгордумы была утверждена в апреле 2014 года. Новая схема состоит из 45 одномандатных округов. Принято во внимание равное представительство, чтобы число избирателей в них было приблизительно равным с отклонением не более 10% в обе стороны.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выборы в Мосгордуму VIII созыва состоятся в сентябре 2024 года. Москвичам предстоит избрать 45 депутатов.

