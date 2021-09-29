Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью
Депутаты Мосгордумы в ходе первого заседания после летнего перерыва обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.
Отмечается, что зачастую недобросовестные водители при использовании транспортного средства в ночное время используют неисправные системы выпуска отработанных газов двигателя, а также включают громкую музыку.
Предлагается ряд поправок и соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе» для защиты прав граждан на покой и тишину.
Заседание состоится 29 сентября и будет проведено по видеосвязи.
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