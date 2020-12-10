Мосгордума приняла закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы

Закон о бюджете российской столицы на будущий год и плановый период 2022-2023 годов принят депутатами Мосгордумы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Отмечается, что бюджет принят с учетом поправок, направленных прежде всего на рост расходов социальной сферы. В частности, 5 млрд будут направлены на реновацию медучреждений, что, по данным мэрии, позволит в следующем году отремонтировать более 40 поликлиник. Еще 2,5 млрд руб. будут направлены на ремонт музыкальных и художественных школ столицы.

Также 4,98 млрд руб. направят на решение проблем граждан, столкнувшихся с недобросовестными застройщиками.

Общий объем доходов московского бюджета в следующем году составит 2 триллиона 642 миллиарда 739,8 миллионов рублей, 2 трлн 895 млрд 3,6 млн рублей (2022), 3 трлн 161 млрд 296,6 млн рублей (2023), уточнили в пресс-службе.

