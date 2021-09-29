Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за нарушение тишины
Депутаты Московской городской думы в первом чтении приняли законопроект об усилении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.
Отмечается, что законопроект предполагает введение штрафа за нарушение покоя граждан и тишины с 23 часов до 7 утра с использованием звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления.
Размер штрафа для физических лиц составит 5 тысяч рублей, для юридических – 50 тысяч рублей.
Также предлагается введение штрафа для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 50 лошадиных сил, легковых автомобилей - свыше 200 лошадиных сил и грузовых автомобилей - свыше 250 лошадиных сил - в размере 5 тысяч рублей.
Законопроект предусматривает возможность фиксации нарушения тишины в ночное время с помощью работающих в автоматическом режиме шумомеров.
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