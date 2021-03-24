Мосгордума направит в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов
Депутаты Мосгордумы направят в Госдуму законопроект о росте штрафов за незаконный сброс отходов.
Постановление о внесении законопроекта в городском парламенте приняли на заседании в среду.
Сейчас штрафы за незаконный сброс отходов для физлиц составляют 1-2 тысячи рублей, что не является стимулом для соблюдения законодательства. Законопроект предлагает увеличить штрафы для граждан до 10-15 тысяч рублей, для бизнеменов без образования юридического лица – 20-30 тысяч рублей, для юрлиц – 30-50 тысяч.
В случае, если сброс мусора происходит с применением грузовиков и прицепов, то есть в крупном размере, штрафы будут кратно увеличены.
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