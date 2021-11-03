Мосгордума меняет регламент работы по образцу Госдумы

Регламент работы Московской городской думы теперь станет близок к принципам работы Госдумы. Соответствующее постановление приняли в ходе заседания депутаты Мосгордумы.

Изменения в регламенте призваны повысить эффективность работы депутатов на заседаниях, рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам Шапошникова, работу тормозит практика злоупотребления правом депутата выступать по ведению.

«За 20 месяцев работы в этом созыве 765 депутатов выступали по ведению. 13 часов было потрачено на это - почти 2 заседания. Такие действия, призваны отвлечь внимание от важных вопросов, которые рассматриваются на заседании», - объяснил депутат.

Согласно новому постановлению, время выступления в прениях сократится с 60 до 40 минут, а время, отводимое на вопросы по проектам постановлений думы – до10 минут.

Такие принципы уже доказали свою эффективность на федеральном уровне, считают в МГД. По схожему регламенту работает Госдума.

В принятом постановлении уточняется и новый порядок представления депутатских запросов на заседаниях. Так, текст запроса должен быть представлен для ознакомления в аппаратном представлении и на сайте думы до начала заседания парламента.

