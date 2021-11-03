Мосгордума меняет регламент работы по образцу Госдумы
Регламент работы Московской городской думы теперь станет близок к принципам работы Госдумы. Соответствующее постановление приняли в ходе заседания депутаты Мосгордумы.
Изменения в регламенте призваны повысить эффективность работы депутатов на заседаниях, рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По словам Шапошникова, работу тормозит практика злоупотребления правом депутата выступать по ведению.
«За 20 месяцев работы в этом созыве 765 депутатов выступали по ведению. 13 часов было потрачено на это - почти 2 заседания. Такие действия, призваны отвлечь внимание от важных вопросов, которые рассматриваются на заседании», - объяснил депутат.
Согласно новому постановлению, время выступления в прениях сократится с 60 до 40 минут, а время, отводимое на вопросы по проектам постановлений думы – до10 минут.
Такие принципы уже доказали свою эффективность на федеральном уровне, считают в МГД. По схожему регламенту работает Госдума.
В принятом постановлении уточняется и новый порядок представления депутатских запросов на заседаниях. Так, текст запроса должен быть представлен для ознакомления в аппаратном представлении и на сайте думы до начала заседания парламента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 443 / сут.
Умерли
242 тыс.+1 189 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+32 807 / сут.
- Главврач объяснила высокую смертность от COVID-19 в Москве
- Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах до 2024 года
- Четыре региона России продлили нерабочие дни после 8 ноября
- Губернатор подтвердил гибель всех людей из упавшего под Иркутском Ан-12
- Путин назвал сроки постановки на вооружение «Цирконов»
- Тела четырёх погибших найдены на месте падения Ан-12 под Иркутском: Видео
- Крым отменил QR-коды при заселении в гостиницы
- Получить ИНН можно будет на портале госуслуг РФ
- Более 30 российских актеров попали в «черный список» Украины
- Рада отправила в отставку сразу пять членов правительства Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru