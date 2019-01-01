Общество
С 20 июля время доступа к мощам увеличится на один час.
Мощам Петра и Февронии поклонились почти 48 тысяч человек
19 июля21:31
47400 паломников за пять дней поклонились мощам святых Петра и Февронии с момента их принесения из Мурома (Владимирская область) в храм Христа Спасителя, сообщает АГН «Москва».
С 20 июля время доступа к мощам увеличится на один час.
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ФОТО: Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:Рпц
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