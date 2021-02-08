В Европе настали самые сильные за всю зиму морозы

Понедельник в Берлине стал самым холодным за всю зиму, передает «Интерфакс».

Температура опустилась ниже 10 градусов Цельсия. Теплеть начнется со среды, но до середины месяца все же будет существенно холоднее обычного.

Холода повысили расход газа на отопление, на утро воскресенья подземные хранилища газа в Европе были заполнены на 48%, это на 2,5 процентного пункта ниже, чем на туже дату годом ранее.



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ФОТО: РИА Новости
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