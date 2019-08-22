Молодых художников на «Тавриде – АРТ» научили продвижению

Дискуссия на тему «Критика искусства, искусство критики» состоялась на фестивале «Таврида – АРТ» в Крыму. Арт-критики и журналисты рассказали молодым художникам, как правильно продвинуть себя и привлечь внимание СМИ, передает ТАСС. Мэтры, в частности, отметили важность истории, которая стоит за проектом.

Большинство участников фестиваля – молодые представители разных регионов Российской Федерации. «Таврида – АРТ» проходит в Судаке с 20 по 26 августа. За дни основной программы намечено свыше восьмисот культурных событий. На одной площадке там собрались 4,5 тысячи молодых деятелей культуры из 85 субъектов, а также десятки тысяч посетителей.

После того, как регистрацию прошли 5 тысяч зрителей, организаторам пришлось принять непростое решение о её приостановке. Такое число вдвое превышает плановое количество гостей.

Каждый вечер на главной сцене «Тавриды – АРТ» проходят концерты. Так, завтра выступят «Ария», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие музыканты. В субботу состоится рэп-фестиваль. Главным представлением станет концерт группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

