Молодежь начала рассчитывать на реальную зарплату

Исследования, проведенные специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), показали, на какую зарплату рассчитывает молодежь 18-30 лет из разных профессиональных областей, сообщил RT.

Молодые люди, работа которые связана с IT-технологиями, рассчитывают на 30-60 тысяч. Треть из них полагает, что образование и навыки позволят им получать 50-60 тысяч рублей, 20% рассчитывают на 40-50, четверть опрошенных хотят получать 30-40 тыс.рублей.

Четверть молодых работников правоохранительных органов считают приемлемой зарплату 50-60 тысяч рублей, еще 25% готовы работать за 30-40 тысяч рублей. На такой же размер заработной платы рассчитывает большинство работников рекламы, консалтинга и финансов. 15% из них согласны на оклад в 20-30 тысяч.

В эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова рассказала, реальны ли желаемые молодежью зарплаты в крупных городах и при каких условиях.

По мнению профессора, на такую зарплату можно рассчитывать только через 3 года после обучения в ВУЗе, с условием прохождения магистерских программ, дополнительного обучения и вхождения в профессию.

«Для всех остальных, кто заканчивает бакалавриат – конечно, это, я думаю от 20 до 35 тысяч диапазон, но точно не больше, в основном 26-28. Я считаю, что для уровня бакалавриата, 4 года обучения и поиска работы, выходить на уровень 50-60 тысяч высоковато априори. Не думаю, что работодатель будет к этому готов», - отметила она.

Результаты опроса оказались ниже тех, что проводились ранее. Екатерина Самраилова объяснила это тем, что молодежь стала иначе оценивать происходящее. Кроме того, она подчеркнула, 50-60 тысяч – не много, но необходимо учитывать расходы и уровень жизни.

«Наверное, как-то отрезвляется молодежь. Она видит практику жизни других семей, практику жизни круга общения. Конечно, для Москвы, учитывая, что это молодые люди. У всех кредиты, автокредиты, ипотеки, и 50-60 тысяч – это очень немного. Но смотря на что ориентироваться в плане заработной платы, на какую корзину потребительскую» - заключила она.

Ранее в интервью НСН профессор сообщила, что существует проблема невостребованности молодых людей в профессии, в связи с чем многие из них работают не по профилю.



