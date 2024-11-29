«Мокренько и сыренько!»: Синоптик Шувалов о столичной погоде в начале декабря

«Ближайшие дни в столичном регионе будут однообразными, скучными и очень ровными по погоде. Температурный фон у нас около нуля градусов, до двух градусов ниже нуля. Это на три-четыре градуса выше нормы, обычно в это время холоднее. Минимум осадков ожидаем, только в воскресенье нас заденет фронт с севера, поэтому возможны осадки. Давление чуть выше нормы, ветер умеренный, никаких неожиданностей, никаких сильных снегопадов не ждем, никаких катаклизмов. Судя по всему, всю первую неделю декабря погода будет именно такой – сыренько, мокренько и серо», - отметил он.

Ранее открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

