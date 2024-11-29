«Мокренько и сыренько!»: Синоптик Шувалов о столичной погоде в начале декабря
Александр Шувалов заявил НСН, что температура в выходные и первую неделю декабря будет опускаться максимум до двух градусов ниже нуля.
В Москве в предстоящие выходные и первую неделю декабря будет однообразная погода без сильных снегопадов, температура будет колебаться около нулевой отметки, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Ближайшие дни в столичном регионе будут однообразными, скучными и очень ровными по погоде. Температурный фон у нас около нуля градусов, до двух градусов ниже нуля. Это на три-четыре градуса выше нормы, обычно в это время холоднее. Минимум осадков ожидаем, только в воскресенье нас заденет фронт с севера, поэтому возможны осадки. Давление чуть выше нормы, ветер умеренный, никаких неожиданностей, никаких сильных снегопадов не ждем, никаких катаклизмов. Судя по всему, всю первую неделю декабря погода будет именно такой – сыренько, мокренько и серо», - отметил он.
Ранее открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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