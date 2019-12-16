«Мои Документы» приглашают горожан на день рождения Дворца госуслуг

«Мои Документы» приглашают москвичей на годовщину Дворца государственных услуг на ВДНХ. Праздничная программа по случаю Дня рождения офиса в павильоне №71 состоится в субботу, 21 декабря. Как информирует официальный сайт мэра Москвы, посетители в этот день смогут научиться у тренеров учебного центра МФЦ ораторскому искусству стрессоустойчивости, а также развить навыки общения.

Всем желающим также предложат пройти специальный квест на логику, внимание и знание исторических фактов. А для самых маленьких посетителей сотрудники проведут мастер-классы, отмечает АГН «Москва».

Дворец госуслуг на ВДНХ открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера. С полной программой праздника можно ознакомиться на сайтах Дворца и мэра Москвы.

