«Мои Документы» приглашают горожан на день рождения Дворца госуслуг
«Мои Документы» приглашают москвичей на годовщину Дворца государственных услуг на ВДНХ. Праздничная программа по случаю Дня рождения офиса в павильоне №71 состоится в субботу, 21 декабря. Как информирует официальный сайт мэра Москвы, посетители в этот день смогут научиться у тренеров учебного центра МФЦ ораторскому искусству стрессоустойчивости, а также развить навыки общения.
Всем желающим также предложат пройти специальный квест на логику, внимание и знание исторических фактов. А для самых маленьких посетителей сотрудники проведут мастер-классы, отмечает АГН «Москва».
Дворец госуслуг на ВДНХ открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера. С полной программой праздника можно ознакомиться на сайтах Дворца и мэра Москвы.
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