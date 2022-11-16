Мнёвниковская пойма станет частью крупного паркового кластера
Утвержден проект планировки двух велопешеходных мостов и набережной Москвы-реки на северо-западе столицы. Помимо новых мостов и набережной с обустроенными спусками к воде, спортивными и детскими площадками, предусматривается строительство музыкальной академии, спортивно-образовательного объекта, жилого комплекса с подземным гаражом и распределительной подстанции.
«Строительство двух станций метро БКЛ «Терехово» и «Мнёвники», а также реализация модели комплексной застройки стали мощным толчком к развитию территории Мнёвниковской поймы, которая сегодня преображается на глазах. Обеспечение связанности территорий трех районов позволит их жителям больше не чувствовать себя оторванными от остального города», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Реализация проекта позволит сохранить природное своеобразие и культурную идентичность этих мест, обеспечить целостность пространственной структуры, а также организовать новые пешеходные маршруты, которые свяжут Мнёвниковскую пойму с парком «Фили», Гребным каналом и другими точками притяжения», - пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Между собой мосты будут соединяться непрерывной велопешеходной дорожкой, что даст возможность организовать общественные пространства районов Крылатское, Хорошёво-Мнёвники и Филёвский парк в единый парковый кластер.
«Согласно проекту, один из мостов будет вести в сторону Крылатского, благодаря чему повысится доступность знаковых спортивных объектов, включая Олимпийскую велотрассу, а другой – в сторону Филёвского парка, который является одним из наиболее известных заповедных мест Москвы, подлинным памятником садово-паркового искусства», – рассказала Марина Елагина, главный архитектор проекта сектора градостроительного проектирования территорий зелёного фонда Института Генплана Москвы.
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