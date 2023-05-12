Многоуровневую транспортную развязку в районе метро «Мамыри» откроют в 2024 году
В Троицком и Новомосковском административном округе столицы в районе строящейся станции метро «Мамыри» проявится многоуровневая развязка, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Ее ввод в эксплуатацию значительно улучшит транспортную ситуацию на Калужском шоссе и в поселениях Мосрентген и Сосенское», - пояснил Загрутдинов.
Всего будет построено 1,8 километра дорог. В частности, путепровод к будущей станции метро «Мамыри», несколько съездов к социальным и торговым объектам.
Строители сейчас занимаются армированием и бетонированием путепровода, объект готов на 10 процентов. Запуск транспортной развязки позволит разгрузить Калужское шоссе, улучшит транспортную доступность до оптового рынка «Фуд Сити», а также благоприятно повлияет на экологическую ситуацию в прилегающих районах города.
Развитие транспортной инфраструктуры ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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