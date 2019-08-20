Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Митинг-концерт состоится в субботу 24 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия российского флага. Мероприятие начнётся в два часа дня. На сцену выйдут звезды отечественной эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан и многие другие.

Гостями праздничного митинга концерта станут также знаменитые спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели. Инициатива проведения концерта и сходит от столичного отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» и Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

В этот же день на том же месте ранее должен состоятся флэшмоб «Флаг-рекордсмен», отмечает АГН Москва. Акция стартует в 11:00. Молодёжь развернёт на проспекте Сахарова огромное полотно, составными частями которого станут две тысячи флагов городов и общественных организаций. Будет также составлено слово «Россия» из цветов триколора. Во флэшмобе планируют поучаствовать свыше тысячи человек.

День Государственного флага РФ отмечается 22 августа.

