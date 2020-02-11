Мишустина просят отпускать охранников на пенсию досрочно

Правительству предлагают позволить охранникам раньше выходить на пенсию. С инициативой выступило общественное движение «За безопасность». Просьба внести соответствующие изменения в пенсионное законодательство направлена председателю кабинета министров Михаилу Мишустину.

Мужчинам-охранникам предлагается возможность оформлять пенсию по достижении 62-ух лет, а женщинам - в возрасте 57-и. По словам лидера движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, такая льгота должна быть предусмотрена для сотрудников охраны шестого разряда, которые отработали без перерыва не менее 15-и лет.

Как отмечает общественник, профессиональные охранники зачастую рискуют жизнью не меньше сотрудников силовых структур, однако они теряют мотивацию к росту, не имея никаких поощрительных составляющих профессии, передает Ura.ru. При нехватке профессионалов работодатели вынуждены нанимать менее компетентных и подготовленных сотрудников, что сказывается на качестве охраны.

