Мишустина просят отпускать охранников на пенсию досрочно
Правительству предлагают позволить охранникам раньше выходить на пенсию. С инициативой выступило общественное движение «За безопасность». Просьба внести соответствующие изменения в пенсионное законодательство направлена председателю кабинета министров Михаилу Мишустину.
Мужчинам-охранникам предлагается возможность оформлять пенсию по достижении 62-ух лет, а женщинам - в возрасте 57-и. По словам лидера движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, такая льгота должна быть предусмотрена для сотрудников охраны шестого разряда, которые отработали без перерыва не менее 15-и лет.
Как отмечает общественник, профессиональные охранники зачастую рискуют жизнью не меньше сотрудников силовых структур, однако они теряют мотивацию к росту, не имея никаких поощрительных составляющих профессии, передает Ura.ru. При нехватке профессионалов работодатели вынуждены нанимать менее компетентных и подготовленных сотрудников, что сказывается на качестве охраны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- ЦБ подготовил продажу акций Сбербанка правительству
- Эрдоган пообещал заставить Сирию «заплатить большую цену»
- Бывшему вице-премьеру Ольге Голодец нашли работу в Сбербанке
- МВД предложило записывать техосмотр на видео
- «Плевок в лицо»: Пенсионер ФСБ вручил депутатам туалетную бумагу за мизерную доплату