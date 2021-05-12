Мишустин заявил об увеличении числа пользователей портала госуслуг

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что количество пользователей сервисов портала госуслуг составило примерно 56 миллионов человек, что сообщает ТАСС.

«В два раза больше, чем в прошлом году», - уточнил он.

По словам главы кабмина, за прошлый год граждане получили порядка 230 миллионов госуслуг, в том числе порядка 85 миллионов платежей по оплате госпошлин, штрафов и налогов.

Отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчёта правительства в Госдуме Мишустин отметил, что кабмин движется к полному переходу на оказание госуслуг в электронном виде, «без необходимости личного обращения в органы власти, либо в МФЦ».

Ранее в Госдуме премьер-министр РФ заявил, что импортозамещение последовательно расширяется во многих сферах промышленности, сообщает RT. По словам Мишустина, доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году возросла до 60%.

