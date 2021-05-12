Мишустин заявил об увеличении числа пользователей портала госуслуг
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что количество пользователей сервисов портала госуслуг составило примерно 56 миллионов человек, что сообщает ТАСС.
«В два раза больше, чем в прошлом году», - уточнил он.
По словам главы кабмина, за прошлый год граждане получили порядка 230 миллионов госуслуг, в том числе порядка 85 миллионов платежей по оплате госпошлин, штрафов и налогов.
Отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчёта правительства в Госдуме Мишустин отметил, что кабмин движется к полному переходу на оказание госуслуг в электронном виде, «без необходимости личного обращения в органы власти, либо в МФЦ».
Ранее в Госдуме премьер-министр РФ заявил, что импортозамещение последовательно расширяется во многих сферах промышленности, сообщает RT. По словам Мишустина, доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году возросла до 60%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Мишустин заявил об увеличении числа пользователей портала госуслуг
- Эрдоган обсудил Путиным ситуацию в Палестине
- В России на развитие туризма направят 1,7 трлн частных инвестиций
- Ройзмана арестовали на девять суток из-за акции в поддержку Навального
- Украина назвала причины попадания Моргенштерна в «черный список»
- В Казани простились с убитой учительницей
- Мишустин пообещал дополнительно 100 млрд рублей на строительство автодорог
- Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из России
- Власти Татарстана назвали «фейками» сообщения СМИ о втором казанском стрелке
- Мишустин раскритиковал идею ограничить россиянам поездки на отдых за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru